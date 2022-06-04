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Новак Джокович пожелал Звереву скорейшего выздоровления. Фото

Теннис
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Достойный поступок

Новак Джокович пожелал Звереву скорейшего выздоровления. Фото

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович пожелал своему коллеге по цеху, немцу Александру Звереву (АТР №3) скорейшего выздоровления после полуфинального матча Открытого чемпионата Франции против испанца Рафаэля Надаля (АТР №5). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Новак Джокович пожелал Звереву скорейшего выздоровления. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Надаль прокомментировал полуфинальный матч РГ.

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В статье: Новак Джокович Александр Зверев
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