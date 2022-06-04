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Норвежец Рууд стал вторым финалистом Ролан Гаррос
Уверенная, хоть и трудная победа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР) стал вторым финалистом Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос. В полуфинальном поединке турнира серии Grand Slam он одолел представителя Хорватии Марина Чилича (АТР №23).
Счет встречи 3-1 (3-6; 6-4; 6-2; 6-2) в пользу будущего финалиста. В его активе 16 подач на вылет, 41 виннер, 5 из 15 использованных брейков, 21 невынужденная и 0 двойных ошибок.
Каспер выиграл десятый матч на грунте. Перед выступлением на Ролан Гаррос норвежец стал чемпионом на турнире ATP в Женеве. До этого турнира его лучшим результатом был четвертый круг Australian Open-2021.
Рууд станет первым представителем своей страны в Открытой Эре, сыграющим в финале турнира серии Grand Slam.
Напомним, что в решающем матче за главный титул соревнований он встретится с 13-кратным чемпионом Роланом Гаррос, испанцем Рафаэлем Надалем. До этого спортсмены на корте не соревновались.
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