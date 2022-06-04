  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Норвежец Рууд стал вторым финалистом Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норвежец Рууд стал вторым финалистом Ролан Гаррос

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Уверенная, хоть и трудная победа

Норвежец Рууд стал вторым финалистом Ролан Гаррос

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР) стал вторым финалистом Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос. В полуфинальном поединке турнира серии Grand Slam он одолел представителя Хорватии Марина Чилича (АТР №23).

Счет встречи 3-1 (3-6; 6-4; 6-2; 6-2) в пользу будущего финалиста. В его активе 16 подач на вылет, 41 виннер, 5 из 15 использованных брейков, 21 невынужденная и 0 двойных ошибок.

Каспер выиграл десятый матч на грунте. Перед выступлением на Ролан Гаррос норвежец стал чемпионом на турнире ATP в Женеве. До этого турнира его лучшим результатом был четвертый круг Australian Open-2021.

Рууд станет первым представителем своей страны в Открытой Эре, сыграющим в финале турнира серии Grand Slam.

Напомним, что в решающем матче за главный титул соревнований он встретится с 13-кратным чемпионом Роланом Гаррос, испанцем Рафаэлем Надалем. До этого спортсмены на корте не соревновались.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Каспер Рууд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде