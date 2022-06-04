Норвежец Рууд стал вторым финалистом Ролан Гаррос

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР) стал вторым финалистом Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос. В полуфинальном поединке турнира серии Grand Slam он одолел представителя Хорватии Марина Чилича (АТР №23).

Счет встречи 3-1 (3-6; 6-4; 6-2; 6-2) в пользу будущего финалиста. В его активе 16 подач на вылет, 41 виннер, 5 из 15 использованных брейков, 21 невынужденная и 0 двойных ошибок.

Каспер выиграл десятый матч на грунте. Перед выступлением на Ролан Гаррос норвежец стал чемпионом на турнире ATP в Женеве. До этого турнира его лучшим результатом был четвертый круг Australian Open-2021.

Рууд станет первым представителем своей страны в Открытой Эре, сыграющим в финале турнира серии Grand Slam.

Напомним, что в решающем матче за главный титул соревнований он встретится с 13-кратным чемпионом Роланом Гаррос, испанцем Рафаэлем Надалем. До этого спортсмены на корте не соревновались.