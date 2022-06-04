Три украинки выступят в основной сетке Уимблдона

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№36 WTA), Марта Костюк (№58 WTA) и Даяна Ястремская (№82 WTA) выступят на травяном турнире серии Grand Slam – Уимблдоне.

В квалификации могут сыграть Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

Напомним, что Уимблдон в этом году будет проходить с 27 июня по 10 июля.