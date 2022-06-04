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Три украинки выступят в основной сетке Уимблдона
Еще три сразятся в квалификации
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№36 WTA), Марта Костюк (№58 WTA) и Даяна Ястремская (№82 WTA) выступят на травяном турнире серии Grand Slam – Уимблдоне.
В квалификации могут сыграть Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катарина Завацкая.
Напомним, что Уимблдон в этом году будет проходить с 27 июня по 10 июля.
Напомним, что ранее определился
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