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Три украинки выступят в основной сетке Уимблдона

Теннис
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Еще три сразятся в квалификации

Три украинки выступят в основной сетке Уимблдона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№36 WTA), Марта Костюк (№58 WTA) и Даяна Ястремская (№82 WTA) выступят на травяном турнире серии Grand Slam – Уимблдоне.

В квалификации могут сыграть Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

Напомним, что Уимблдон в этом году будет проходить с 27 июня по 10 июля.

Напомним, что ранее определился второй финалист мужского финала Ролан Гаррос.

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В статье: Уимблдон
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