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Кори Гауфф рассказала о настроении перед финалом Ролан Гаррос
Она настроена очень решительно
фото - rolandgarros.com
Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свое настроение перед финальным поединком Открытого чемпионата Франции против первой ракетки мира Иги Свентек.
"Я буду играть свободно и постараюсь показать свой лучший теннис – мне нечего терять. Думаю, нужно быть агрессивной, но в нужные моменты сохранять терпение. Мы играли в этом году в Майами, и в том матче я допускала много невынужденных. В этот раз нужно постараться этого избежать.
Не думаю, что моя жизнь изменится, если я выиграю Ролан Гаррос. Понимаю, что это звучит не очень, но люди, которые меня любят, будут любить меня независимо от того, подниму ли я трофей или нет" – сказала она.
Напомним, что финальный матч начнется сегодня, 4 июня, в 16:00 по киевскому времени.
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