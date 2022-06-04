Кори Гауфф рассказала о настроении перед финалом Ролан Гаррос

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свое настроение перед финальным поединком Открытого чемпионата Франции против первой ракетки мира Иги Свентек.

"Я буду играть свободно и постараюсь показать свой лучший теннис – мне нечего терять. Думаю, нужно быть агрессивной, но в нужные моменты сохранять терпение. Мы играли в этом году в Майами, и в том матче я допускала много невынужденных. В этот раз нужно постараться этого избежать.

Не думаю, что моя жизнь изменится, если я выиграю Ролан Гаррос. Понимаю, что это звучит не очень, но люди, которые меня любят, будут любить меня независимо от того, подниму ли я трофей или нет" – сказала она.

Напомним, что финальный матч начнется сегодня, 4 июня, в 16:00 по киевскому времени.