WTA. Снигур побеждает в квалификации турнира в Ноттингеме

Ноттингем (WTA), украинская теннисистка Дария Снигур одержала победу в матче первого круга квалификации турнира против британки Фреи Кристи. Это уже третий отбор украинки на турнир WTA в этом сезоне, однако предыдущие два заканчивались поражениями на первом этапе.

Ранее она проигрывала в квалификациях турниров в Мельбурне и Майями. Также она потерпела поражение в отборе на Ролан Гаррос. Однако, в этом сезоне у Снигур были и успешные выступления. К примеру, выход в финал турнира ITF W60 в Альтенкирхене.

Грунт.

Дария Снигур (Украина) – Фрея Кристи (Великобритания)

6:4|6:1