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WTA. Снигур побеждает в квалификации турнира в Ноттингеме

Теннис
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Реабилитировалась за неудачу в отборе на Ролан Гаррос

WTA. Снигур побеждает в квалификации турнира в Ноттингеме

Фото: Tek Deeps

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Новина українською

Ноттингем (WTA), украинская теннисистка Дария Снигур одержала победу в матче первого круга квалификации турнира против британки Фреи Кристи. Это уже третий отбор украинки на турнир WTA в этом сезоне, однако предыдущие два заканчивались поражениями на первом этапе.

Ранее она проигрывала в квалификациях турниров в Мельбурне и Майями. Также она потерпела поражение в отборе на Ролан Гаррос. Однако, в этом сезоне у Снигур были и успешные выступления. К примеру, выход в финал турнира ITF W60 в Альтенкирхене.

Грунт.

Дария Снигур (Украина) – Фрея Кристи (Великобритания)

6:4|6:1

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В статье: теннис Дарья Снигур
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