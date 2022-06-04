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WTA. Снигур побеждает в квалификации турнира в Ноттингеме
Реабилитировалась за неудачу в отборе на Ролан Гаррос
Фото: Tek Deeps
Ноттингем (WTA), украинская теннисистка Дария Снигур одержала победу в матче первого круга квалификации турнира против британки Фреи Кристи. Это уже третий отбор украинки на турнир WTA в этом сезоне, однако предыдущие два заканчивались поражениями на первом этапе.
Ранее она проигрывала в квалификациях турниров в Мельбурне и Майями. Также она потерпела поражение в отборе на Ролан Гаррос. Однако, в этом сезоне у Снигур были и успешные выступления. К примеру, выход в финал турнира ITF W60 в Альтенкирхене.
Грунт.
Дария Снигур (Украина) – Фрея Кристи (Великобритания)
6:4|6:1
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