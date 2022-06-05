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Рафаэль Надаль выиграл Ролан Гаррос в 14 раз в карьере
Космическое достижение испанца
Фото: The North East Affairs
Ролан Гаррос, легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль победил в финале французского турнира Большого шлема норвежца Каспера Рууда. Для испанца эта победа на French Open стала уже четырнадцатой в карьере – это абсолютный рекорд турнира. Также Рафаэль теперь самый возрастной победитель Ролан Гаррос в истории.
В последний раз Надаль побеждал на Ролан Гаррос в 2020 году – тогда он обыграл в финале серба Новака Джоковича. Всего же Рафаэль выиграл за карьеру 22 турнира Большого шлема.
Грунт.
Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия)
6:3|6:3|6:0
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