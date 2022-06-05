Рафаэль Надаль выиграл Ролан Гаррос в 14 раз в карьере

Ролан Гаррос, легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль победил в финале французского турнира Большого шлема норвежца Каспера Рууда. Для испанца эта победа на French Open стала уже четырнадцатой в карьере – это абсолютный рекорд турнира. Также Рафаэль теперь самый возрастной победитель Ролан Гаррос в истории.

В последний раз Надаль побеждал на Ролан Гаррос в 2020 году – тогда он обыграл в финале серба Новака Джоковича. Всего же Рафаэль выиграл за карьеру 22 турнира Большого шлема.

Грунт.

Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия)

6:3|6:3|6:0