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Чемпионка ОИ-2016 по теннису огласила о завершении карьеры

Теннис
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Теннисистка продолжит работать в ESPN

Чемпионка ОИ-2016 по теннису огласила о завершении карьеры

Фото: btu.org.ua

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28-летняя теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг, которая в 2016 году выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в женском одиночном разряде, объявила о завершении профессиональной карьеры.

"Я не прощаюсь, я говорю: "До свидания". За последние 28 лет моей жизни теннис был моим постоянным занятием. Он дал мне одни из самых захватывающих воспоминаний. Но иногда хорошему приходит конец. Сегодня я объявляю о своём уходе из тенниса. После тяжёлой трёхлетней борьбы с травмами и четырьмя операциями моему тело достаточно.

Это решение далось мне нелегко, потому что я хотела уйти из тенниса на своих условиях, но порой у жизни другие планы, мы должны открывать перед собой новые двери, ведущие к новым возможностям. Я не уйду из теннисного мира, рада объявить, что стала полноправным членом семьи ESPN. Также буду изучать возможности консультирования молодых и перспективных теннисистов.

Спасибо тебе, теннис. Ты был для меня всем. Я обязана тебе своей жизнью. Перейдём к следующей главе", — написала Пуиг в своих социальных сетях.

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В статье: Моника Пуиг
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