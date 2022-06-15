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Рафаэль Надаль станет отцом

Теннис
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Это первый ребенок у пары

Рафаэль Надаль станет отцом

Фото: NU.nl

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и его супруга Мери Перельо готовятся стать родителями. Об этом пишет издание El Mundo, со ссылкой на публикацию в журнале Hola.

Надаль и Перельо ожидают появления первенца через несколько месяцев.

Напомним, что пара поженилась в октябре 2019 года.

Ранее Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии.

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В статье: Рафаэль Надаль
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