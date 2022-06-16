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Доминик Тим снялся с Уимблдона
Теннисист проводит далеко не лучшие матчи
Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австриец Доминик Тим снялся с Уимблдона. Его место в сетке займёт 40-летний испанец Фелисьяно Лопес.
В первом круге Открытого чемпионата Франции, проходившего с 22 мая по 5 июня, Тим проиграл 87-й ракетке мира, боливийскому теннисисту Уго Дельену 3:6, 2:6, 4:6.
Это поражение стало для него 11-м подряд. После Парижа австриец заявил, что вновь сделает небольшую паузу.
Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.
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