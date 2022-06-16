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Сборная Украины узнала соперниц в плей-офф лиги Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Снова Япония

Сборная Украины узнала соперниц в плей-офф лиги Кубка Билли Джин Кинг

Фото: sport.ru

Новина українською

16 июня в Лондоне состоялась жеребьевка матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Сборная Украины встретится против команды Японии. В этот раз на выезде.

Матчи запланированы на 11-12 ноября этого года.

Сборные Украины и Японии встречались 16-17 апреля прошлого года в Черноморске на аналогичной стадии соревнований. Тогда японки были разгромлены со счётом 4:0 на грунте.

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В статье: Женская сборная Украины по теннису
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