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Сборная Украины узнала соперниц в плей-офф лиги Кубка Билли Джин Кинг
Снова Япония
Фото: sport.ru
16 июня в Лондоне состоялась жеребьевка матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
Сборная Украины встретится против команды Японии. В этот раз на выезде.
Матчи запланированы на 11-12 ноября этого года.
Сборные Украины и Японии встречались 16-17 апреля прошлого года в Черноморске на аналогичной стадии соревнований. Тогда японки были разгромлены со счётом 4:0 на грунте.
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