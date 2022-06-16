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Бирмингем. Даяна Ястремская совершила камбэк в матче с Еленой Остапенко

Теннис
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Украинка сумела переломить ход игры в свою пользу

Бирмингем. Даяна Ястремская совершила камбэк в матче с Еленой Остапенко

Фото: NBC Sports

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в матче второго раунда турнира WTA 250 в Бирмингеме. На своем пути она одолела латышку Елену Остапенко.

Даяна Ястремская – Елена Остапенко 3:6, 7:5, 7:5

Матч длился 2 часа 16 минут. За это время Ястремская оформила 14 эйса и допустила 9 двойных ошибок.

Стоит отметить, что эта встреча стала первой для теннисисток.

В следующем раунде Даяна встретится с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай и румынкой Еленой Руссе.

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В статье: Даяна Ястремская
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