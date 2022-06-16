Дарья Снигур вышла в 1/4 финала 100-тысячника ITF в Великобритании

Украинская теннисистка Дарья Снигур во втором круге одержала победу на травяном 100-тысячнике ITF в Великобритании.

Наша соотечественница оказалась сильнее Раны Акуа Штойбер из Великобритании, которая пробилась в основу по квалификации.

Илкли. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:2, 4:6, 6:2

Следующей соперницей украинки станет еще одна британка Джоди Анна Барредж, занимающая 216-ю строчку рейтинга WTA.