Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дарья Снигур вышла в 1/4 финала 100-тысячника ITF в Великобритании
Украинка имеет все шансы стать чемпионкой соревнований
Фото: Tek Deeps
Украинская теннисистка Дарья Снигур во втором круге одержала победу на травяном 100-тысячнике ITF в Великобритании.
Наша соотечественница оказалась сильнее Раны Акуа Штойбер из Великобритании, которая пробилась в основу по квалификации.
Илкли. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:2, 4:6, 6:2
Следующей соперницей украинки станет еще одна британка Джоди Анна Барредж, занимающая 216-ю строчку рейтинга WTA.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Больше, чем запрашивали. Генерал Милли – о якобы недостаточной военной помощи для ВСУ
- Резников: Украина будет освобождать все свои территории, включая Крым
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Стаховский: Уимблдон — единственная организация, у которой есть моральный кодекс
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet