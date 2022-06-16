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Людмила Киченок вышла в полуфинал парного турнира в Бирмингеме
Отличный матч
фото - btu.org.ua
Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии вышла в полуфинал травяного турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания).
В четвертьфинальном матче украинско-латвийский дуэт оказался сильнее американок Лорен Дэвис и Кэти Макнелли.
Бирмингем. 1/4 финала
Лорен Дэвис/Кэти Макнелли - Людмила Киченок/Алена Остапенко - 1:6, 6:4, 10:12
В полуфинале Киченок и Остапенко сыграют с Луцией Градецкой/Саней Мирзой. Ранее Остапенко в одиночном разряде вылетела от Даяны Ястремской.
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