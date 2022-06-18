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Надаль рассказал о шансах выступить на Уимблдон
Испанец готовится к Grand Slam
Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль, поделился своими мыслями по поводу возможности выступить на Открытом чемпионате Великобритании – Уимблдоне. Его слова цитирует Yahoo! Sports:
"Нужно анализировать ситуацию со стопой изо дня в день, поэтому прямо сейчас я не до конца уверен, что смогу сыграть. Я только знаю, что хочу поучаствовать, но следует быть осторожным. Пока рано давать окончательный ответ.
В первые дни ощущения были не очень хорошими, но с каждым днем они улучшались. Впереди – неделя тренировок в Лондоне, после которой надеюсь выступить на Wimbledon и быть конкурентоспособным" – сказал он.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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