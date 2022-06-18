Надаль рассказал о шансах выступить на Уимблдон

Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль, поделился своими мыслями по поводу возможности выступить на Открытом чемпионате Великобритании – Уимблдоне. Его слова цитирует Yahoo! Sports:

"Нужно анализировать ситуацию со стопой изо дня в день, поэтому прямо сейчас я не до конца уверен, что смогу сыграть. Я только знаю, что хочу поучаствовать, но следует быть осторожным. Пока рано давать окончательный ответ.

В первые дни ощущения были не очень хорошими, но с каждым днем ​​они улучшались. Впереди – неделя тренировок в Лондоне, после которой надеюсь выступить на Wimbledon и быть конкурентоспособным" – сказал он.