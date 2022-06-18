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WTA. Леся Цуренко – в финале квалификации Истборна
В полуфинале вынесла австралийку
Фото: WTA Tennis
Истборн (WTA), украинская теннисистка Леся Цуренко в полуфинальном матче квалификации британского турнира обыграла австралийку Кимберли Биррелл. Теперь украинке предстоит сыграть в финале отборочного состязания с победительницей пары Урсула Радванська – Хизер Уотсон.
В основной сетке турнира сыграют и другие украинские теннисистки. А именно: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Трава.
Леся Цуренко (Украина) – Кимберли Биррелл (Австралия)
6:3|6:1
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