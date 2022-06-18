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WTA. Леся Цуренко – в финале квалификации Истборна

Теннис
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В полуфинале вынесла австралийку

WTA. Леся Цуренко – в финале квалификации Истборна

Фото: WTA Tennis

UA-Футбол
Новина українською

Истборн (WTA), украинская теннисистка Леся Цуренко в полуфинальном матче квалификации британского турнира обыграла австралийку Кимберли Биррелл. Теперь украинке предстоит сыграть в финале отборочного состязания с победительницей пары Урсула Радванська – Хизер Уотсон.

В основной сетке турнира сыграют и другие украинские теннисистки. А именно: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Трава.

Леся Цуренко (Украина) – Кимберли Биррелл (Австралия)

6:3|6:1

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В статье: теннис Леся Цуренко
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