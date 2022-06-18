WTA. Леся Цуренко – в финале квалификации Истборна

Истборн (WTA), украинская теннисистка Леся Цуренко в полуфинальном матче квалификации британского турнира обыграла австралийку Кимберли Биррелл. Теперь украинке предстоит сыграть в финале отборочного состязания с победительницей пары Урсула Радванська – Хизер Уотсон.

В основной сетке турнира сыграют и другие украинские теннисистки. А именно: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Трава.

Леся Цуренко (Украина) – Кимберли Биррелл (Австралия)

6:3|6:1