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Свитолина: Наш украинский спорт отбрасывается минимум на 10 лет назад

Теннис
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Печальная реальность

Свитолина: Наш украинский спорт отбрасывается минимум на 10 лет назад

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение организаторов US Open допустить на соревнования представителей россии и беларуси. Ее слова цитирует Reuters:

"Это решение USTA, они решили пойти по этому пути. Не поддерживаю его, потому что считаю, что им следовало принять более серьезные меры.

Наш украинский спорт отбрасывается минимум на 10 лет назад, потому что вся инфраструктура повреждена или полностью уничтожена. Я могу вам назвать много факторов, которые могут сыграть роль в решении не давать российским и белорусским игрокам соревноваться.

Для нас было не совсем понятно, почему мы не получили от них поддержки. Чувствую, что это создало между нами напряжение" – сказала она.

Напомним, что ранее Леся Цуренко и Марта Костюк показали фото из подготовки к Уимблдону.

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В статье: Элина Свитолина
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