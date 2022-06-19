Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: Наш украинский спорт отбрасывается минимум на 10 лет назад
Печальная реальность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение организаторов US Open допустить на соревнования представителей россии и беларуси. Ее слова цитирует Reuters:
"Это решение USTA, они решили пойти по этому пути. Не поддерживаю его, потому что считаю, что им следовало принять более серьезные меры.
Наш украинский спорт отбрасывается минимум на 10 лет назад, потому что вся инфраструктура повреждена или полностью уничтожена. Я могу вам назвать много факторов, которые могут сыграть роль в решении не давать российским и белорусским игрокам соревноваться.
Для нас было не совсем понятно, почему мы не получили от них поддержки. Чувствую, что это создало между нами напряжение" – сказала она.
Напомним, что ранее Леся Цуренко и Марта Костюк
Популярное сейчас
- "Вы не представляете, как он отбирает мячи": вся правда про супердорогого новичка Реала
- Сити готов отпустить Зинченко, где Динамо будет играть в ЛЧ. Главные новости за 18 июня
- Победитель ЛЧ с Реалом Марсело может перейти в Милан
- Рафаэль Надаль станет отцом
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО