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Серена Уильямс ведет подготовку к Уимблдону. Видео
Ждем возвращения
Американская теннисистка Серена Уильямс недавно заявила о решении выступить на Открытом чемпионате Великобритании – Уимблдоне. Как видим, спортсменка проводит активную подготовку к Grand Slam на травяном покрытии. Видео из тренировки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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