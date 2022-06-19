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Серена Уильямс ведет подготовку к Уимблдону. Видео

Теннис
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Ждем возвращения

Серена Уильямс ведет подготовку к Уимблдону. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс недавно заявила о решении выступить на Открытом чемпионате Великобритании – Уимблдоне. Как видим, спортсменка проводит активную подготовку к Grand Slam на травяном покрытии. Видео из тренировки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала, почему против выступления россиян и белорусов на US Open.

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В статье: Серена Уильямс Уимблдон
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