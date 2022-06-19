Серена Уильямс ведет подготовку к Уимблдону. Видео

Американская теннисистка Серена Уильямс недавно заявила о решении выступить на Открытом чемпионате Великобритании – Уимблдоне. Как видим, спортсменка проводит активную подготовку к Grand Slam на травяном покрытии. Видео из тренировки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала , почему против выступления россиян и белорусов на US Open.