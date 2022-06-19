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Зверев рассказал о шансах выступить на US Open
Желаем быстрого выздоровления
Фото: ATP Tour
Вторая ракетка мира немец Александр Зверев поделился ожиданиями от US Open. Его слова цитирует eurosport.de:
"Когда я подвернул ногу, было так больно, словно выстрелили в нее. Мне повезло, что я не повредил кость. Сначала у врачей были такие опасения.
Сейчас я ничего особенно не делаю – лежу в постели с собаками. Но я дважды в день хожу в тренажерницу. Нога все еще в гипсе, но я стараюсь поддерживать верхнюю половину тела в форме.
Если я поеду на US Open, то не для того чтобы провести один-два матча, а чтобы выиграть. Я не буду возвращаться, пока не наберу подходящую для этого форму. Но с турнира я пока не снялся" – сказал он.
Напомним, что Зверев получил травму голеностопа в матче 1/2 финала Ролан Гаррос против Рафаэля Надаля.
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