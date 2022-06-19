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Рафаэль Надаль: Если все будет хорошо, я стану отцом
Слухи подтвердились
Фото: NU.nl
Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль, подтвердил слухи СМИ о беременности своей жены. Его слова цитирует SkySports:
"Если все будет хорошо – я стану отцом. Я не привык говорить о своей личной жизни. Мы живем более тихо с меньшей публичностью.
Не надеюсь, что моя профессиональная жизнь сильно изменится после этого" – сказал он.
Напомним, что ранее Надаль
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