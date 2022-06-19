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Рафаэль Надаль: Если все будет хорошо, я стану отцом

Теннис
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Слухи подтвердились

Рафаэль Надаль: Если все будет хорошо, я стану отцом

Фото: NU.nl

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль, подтвердил слухи СМИ о беременности своей жены. Его слова цитирует SkySports:

"Если все будет хорошо – я стану отцом. Я не привык говорить о своей личной жизни. Мы живем более тихо с меньшей публичностью.

Не надеюсь, что моя профессиональная жизнь сильно изменится после этого" – сказал он.

Напомним, что ранее Надаль рассказал о шансах выступить на Уимблдоне.

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В статье: Рафаэль Надаль
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