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Надежда и Людмила Киченок вышли в четвертьфиналы теннисных турниров в парном разряде
Двойная победа украинок в дуэтах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сестры Людмила и Надежда Киченок сейчас не играют вместе в дуэте, однако продолжают выступать в других парах.
Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко на прошлой неделе
Надежда Киченок вместе с румынкой Ралукой-Йоаной Олару стартовала в немецком Бад-Хомбурге. Встреча с британско-американским дуэтом Кэти Свон / Слоан Стивенс завершилась в двух партиях в пользу пары, где выступает украинка. В 1/4-й Киченок и Олару сыграют с грузинкой Оксаной Калашниковой и американкой Ингрид Нил.
WTA. Пары
Истборн. 1/8 финала
Николь Мелихар-Мартинез (США) / Шуай Чжан (Китай) - Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) 6:4, 4:6, 8:10
Бад-Хомбург. 1/8 финала
Слоан Стивенс (США) / Кэти Свон (Великобритания) - Надежда Киченок (Украина) / Ралука-Йоана Олару (Румыния) 5:7, 3:6
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