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Надежда и Людмила Киченок вышли в четвертьфиналы теннисных турниров в парном разряде

Теннис
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Двойная победа украинок в дуэтах

Надежда и Людмила Киченок вышли в четвертьфиналы теннисных турниров в парном разряде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сестры Людмила и Надежда Киченок сейчас не играют вместе в дуэте, однако продолжают выступать в других парах.

Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко на прошлой неделе стали победителями турнира в Бирмингеме. На этот раз они явились на турнир в Истборн. Их первыми соперницами стали китаянка Шуай Чжан и американка Николь Мелихар-Мартинез. Первый сет украино-латвийский дуэт проиграл третьим сеянным турнира, однако два следующих выиграл и пробился в четвертьфинал. Там их ожидают две британки: Гарриет Дарт и Хизер Уотсон.

Надежда Киченок вместе с румынкой Ралукой-Йоаной Олару стартовала в немецком Бад-Хомбурге. Встреча с британско-американским дуэтом Кэти Свон / Слоан Стивенс завершилась в двух партиях в пользу пары, где выступает украинка. В 1/4-й Киченок и Олару сыграют с грузинкой Оксаной Калашниковой и американкой Ингрид Нил.

WTA. Пары

Истборн. 1/8 финала
Николь Мелихар-Мартинез (США) / Шуай Чжан (Китай) - Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) 6:4, 4:6, 8:10

Бад-Хомбург. 1/8 финала
Слоан Стивенс (США) / Кэти Свон (Великобритания) - Надежда Киченок (Украина) / Ралука-Йоана Олару (Румыния) 5:7, 3:6

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В статье: Елена Остапенко Надежда Киченок Людмила Киченок Ралука Олару
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