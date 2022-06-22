Надежда и Людмила Киченок вышли в четвертьфиналы теннисных турниров в парном разряде

Сестры Людмила и Надежда Киченок сейчас не играют вместе в дуэте, однако продолжают выступать в других парах.

Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко на прошлой неделе стали победителями турнира в Бирмингеме . На этот раз они явились на турнир в Истборн. Их первыми соперницами стали китаянка Шуай Чжан и американка Николь Мелихар-Мартинез. Первый сет украино-латвийский дуэт проиграл третьим сеянным турнира, однако два следующих выиграл и пробился в четвертьфинал. Там их ожидают две британки: Гарриет Дарт и Хизер Уотсон.

Надежда Киченок вместе с румынкой Ралукой-Йоаной Олару стартовала в немецком Бад-Хомбурге. Встреча с британско-американским дуэтом Кэти Свон / Слоан Стивенс завершилась в двух партиях в пользу пары, где выступает украинка. В 1/4-й Киченок и Олару сыграют с грузинкой Оксаной Калашниковой и американкой Ингрид Нил.

WTA. Пары

Истборн. 1/8 финала

Николь Мелихар-Мартинез (США) / Шуай Чжан (Китай) - Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) 6:4, 4:6, 8:10

Бад-Хомбург. 1/8 финала

Слоан Стивенс (США) / Кэти Свон (Великобритания) - Надежда Киченок (Украина) / Ралука-Йоана Олару (Румыния) 5:7, 3:6