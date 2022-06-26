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Марта Костюк разочарована реакцией теннисного сообщества на войну в Украине

Теннис
(1 голосов)

Не она одна

Марта Костюк разочарована реакцией теннисного сообщества на войну в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своем разочаровании от реакции теннисного сообщества на войну в Украине. Ее слова цитирует Tennis365:

"Я рада, что игроки не отвернулись от Уимблдона. Все могло обернуться иначе – теннисисты могли бойкотировать турнир, хотя Уимблдон все равно не допустил бы к соревнованиям россиян и белорусов.

Но с самого начала было много грязи, и возможный бойкот мог привести к большому беспорядку, который и так есть. Поэтому я поддерживаю Уимблдон и скажу это 100 раз.

Я была разочарована еще до того, как все были приняты решения. С первых недель после начала войны я была разочарована тем, как на нее отреагировали в теннисе, и это чувство усиливается.

Меня это не шокирует или что-то в этом роде. Просто мы постоянно сталкиваемся с разочарованиями, и ничего не меняется, но есть, что есть. Что я могу сделать? Я стараюсь, как могу" – сказала она.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала о работе с фондом United24.

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В статье: Марта Костюк
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