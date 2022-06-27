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Ангелина Калинина - Анна Бондарь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2022
Смотреть онлайн теннис, 27.06.2022. Уимблдон-2022
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Ангелина Калинина стартует в основной сетке Уимблдона-2022 против представительницы Венгрии Анны Бондарь. Раньше теннисистки никогда не играли между собой.
Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча Уимблдона в этой новости.
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