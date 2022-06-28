Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уимблдон-2022. Первая ракетка мира Ига Швёнтек не испытала проблем в матче первого круга соревнований
Полячка отдала лишь три гейма сопернице
Фото: MARCA
Первая ракетка мира Ига Швёнтек разгромила хорватку Яну Фетт на старте "Уимблдона".
Первый сет Фетт проиграла всухую. Во второй партии ей удалось повести 3:1, но затем Швёнтек взяла пять геймов подряд.
В следующем матче польская теннисистка сыграет с Лесли Керкхове (WTA №138)
Женщины. 1-й круг
Ига Швёнтек (Польша, 1) — Яна Фетт (Хорватия, Q) — 6:0, 6:3
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Как трансферы Холанда и Нуньеса повлияют на расклад сил в английском футболе
- Рух запросил у Шахтера более 10 млн долларов за двух футболистов
- То, как украинцы обороняли Северодонецк, мы будем изучать в будущем - Пентагон
- Уимблдон. Калинина одержала волевую победу и сыграет во втором круге с Цуренко
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти