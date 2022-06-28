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Уимблдон-2022. Первая ракетка мира Ига Швёнтек не испытала проблем в матче первого круга соревнований

Теннис
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Полячка отдала лишь три гейма сопернице

Уимблдон-2022. Первая ракетка мира Ига Швёнтек не испытала проблем в матче первого круга соревнований

Фото: MARCA

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Первая ракетка мира Ига Швёнтек разгромила хорватку Яну Фетт на старте "Уимблдона".

Первый сет Фетт проиграла всухую. Во второй партии ей удалось повести 3:1, но затем Швёнтек взяла пять геймов подряд.

В следующем матче польская теннисистка сыграет с Лесли Керкхове (WTA №138)

Женщины. 1-й круг

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Яна Фетт (Хорватия, Q) — 6:0, 6:3

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В статье: Ига Швёнтек
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