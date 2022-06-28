Уимблдон-2022. Рафаэль Надаль успешно преодолел первый раунд соревнований

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль пробился во второй круг Уимблдона-2022.

В стартовом матче Надаль (2) обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло.

Встреча продлилась 3 часа 36 минут. Надаль пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14. На счету Серундоло два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 18.

Следующим соперником Надаля станет литовец Ричардас Беранкис.

Рафаэль Надаль - Франсиско Серундоло 6:4, 6:3, 3:6, 6:4