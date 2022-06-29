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Ига Швёнтек проведет благотворительное мероприятие, средства от которого будут направлены Украине

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Ига Швёнтек проведет благотворительное мероприятие, средства от которого будут направлены Украине

Фото: ABS-CBN News

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23 июля в Кракове пройдет благотворительное мероприятие, которое организует польская теннисистка Ига Швонтек "Ига Швентек и друзья для Украины". Все вырученные средства пойдут для помощи нашему государству.

Участниками мероприятия станут Сергей Стаховский, Агнешка Радванская и Мартин Павельский, которые вместе со Швентек сыграют в парах. Затем Ига проведет один сет против Радванской.

Специальными гостями мероприятия будут послы благотворительной платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Элина Свитолина.

Мероприятие будет сотрудничать с фондом Элины Свитолиной, UNITED24 и польской ячейкой UNICEF.

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В статье: Ига Швёнтек
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