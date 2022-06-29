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Ига Швёнтек проведет благотворительное мероприятие, средства от которого будут направлены Украине
Полячка продолжает поддерживать нашу страну
Фото: ABS-CBN News
23 июля в Кракове пройдет благотворительное мероприятие, которое организует польская теннисистка Ига Швонтек "Ига Швентек и друзья для Украины". Все вырученные средства пойдут для помощи нашему государству.
Участниками мероприятия станут Сергей Стаховский, Агнешка Радванская и Мартин Павельский, которые вместе со Швентек сыграют в парах. Затем Ига проведет один сет против Радванской.
Специальными гостями мероприятия будут послы благотворительной платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Элина Свитолина.
Мероприятие будет сотрудничать с фондом Элины Свитолиной, UNITED24 и польской ячейкой UNICEF.
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