Ига Швёнтек проведет благотворительное мероприятие, средства от которого будут направлены Украине

23 июля в Кракове пройдет благотворительное мероприятие, которое организует польская теннисистка Ига Швонтек "Ига Швентек и друзья для Украины". Все вырученные средства пойдут для помощи нашему государству.

Участниками мероприятия станут Сергей Стаховский, Агнешка Радванская и Мартин Павельский, которые вместе со Швентек сыграют в парах. Затем Ига проведет один сет против Радванской.

Специальными гостями мероприятия будут послы благотворительной платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Элина Свитолина.

Мероприятие будет сотрудничать с фондом Элины Свитолиной, UNITED24 и польской ячейкой UNICEF.