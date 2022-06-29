Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анетт Контавейт не смогла справиться с 97-й ракеткой мира во втором круге Уимблдона
Теннисистка не выиграла ни единого сета
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт потерпела поражение во втором раунде Уимблдонского турнира. Её соперницей была немка , занимающая 97-е место в рейтинге WTA.
Анетт Контавейт - Юля Нимайер 4:6, 0:6
Продолжительность противостояния составила 59 минут.
Контавейт не сделала ни одного эйса и допустила четыре двойные ошибки. У неё не было ни одного шанса реализовать брейк-пойнт. Что касается Нимайер, то у неё две подачи навылет, две ошибки на подаче и четыре использованных брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге Нимайер сыграет либо с Ангелиной Калининой, либо с Лесей Цуренко (обе — Украина).
Популярное сейчас
- Нацист-денацификатор. В Макеевке призывников отлавливал "новорос" с тату свастики
- Сегодня Динамо проведет контрольный матч с Лозанной
- Новый тренер Зари, шумиха вокруг Йовичевича, Израиль в финале Евро. Главные новости за 28 июня
- Костюк с боем пробилась во второй круг Уимблдона
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси