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Анетт Контавейт не смогла справиться с 97-й ракеткой мира во втором круге Уимблдона

Теннис
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Теннисистка не выиграла ни единого сета

Анетт Контавейт не смогла справиться с 97-й ракеткой мира во втором круге Уимблдона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт потерпела поражение во втором раунде Уимблдонского турнира. Её соперницей была немка , занимающая 97-е место в рейтинге WTA.

Анетт Контавейт - Юля Нимайер 4:6, 0:6

Продолжительность противостояния составила 59 минут.

Контавейт не сделала ни одного эйса и допустила четыре двойные ошибки. У неё не было ни одного шанса реализовать брейк-пойнт. Что касается Нимайер, то у неё две подачи навылет, две ошибки на подаче и четыре использованных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге Нимайер сыграет либо с Ангелиной Калининой, либо с Лесей Цуренко (обе — Украина).

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В статье: Анетт Контавейт
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