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Джокович может усилить команду Европы в Кубке Лэйвера

Теннис
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Об этом рассказал сам теннисист

Джокович может усилить команду Европы в Кубке Лэйвера

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович ответил, планирует ли принять участие в Кубке Лэйвера. Напомним, что он пройдёт в Лондоне с 23 по 25 сентября.

Отметим, что в состав команды Европы уже вошли швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей. За сборную мира гарантированно сыграют аргентинец Диего Шварцман, американец Тейлор Фритц и канадец Феликс Оже-Альяссим.

"Это возможно, мой агент ведёт переговоры с командой Кубка Лэйвера. Узнаем о решении после Уимблдона", — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2022.

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В статье: Новак Джокович
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