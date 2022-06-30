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Четвертая ракетка мира вышла в третий круг Уимблдона-2022

Теннис
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Паула Бадоса не дала ни малейшего шанса сопернице

Четвертая ракетка мира вышла в третий круг Уимблдона-2022

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг на Уимблдоне-2022.

В матче второго круга Бадоса уверенно обыграла представительницу Румынии Ирину Бару.

Паула Бадоса - Ирина Бару 6:3, 6:2

Встреча продлилась 1 час 12 минут. Бадоса четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бары один эйс, одна ошибка на подаче и единственный реализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Бадосы станет победительница матча Ана Богдан (Румыния) — Петра Квитова (Чехия).

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В статье: Паула Бадоса Гиберт
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