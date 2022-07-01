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Джон Иснер побил мировой рекорд по эйсам

Теннис
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Американец продолжает устанавливать достижения

Джон Иснер побил мировой рекорд по эйсам

Новина українською

Американец Джон Иснер побил мировой рекорд по эйсам на ATP Tour.

Новое достижение равняется 13 729 подачам навылет. Предыдущий рекорд (13 728 эйсов) принадлежал хорвату Иво Карловичу. Статистика по эйсам ведётся с 1991 года. В матче с Синнером Иснеру потребовалось всего два гейма на своей подаче, чтобы переписать рекорд по эйсам на своё имя.

"Это на самом деле очень круто. Я действительно горжусь этим. Я буду бессменным лидером. Буду продолжать играть, продолжать прибавлять к своему общему количеству… Не знаю, будет ли мой рекорд побит. Думаю, смогу обладать им в течение долгого времени", — приводит слова Иснера перед матчем пресс-служба ATP Tour.

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В статье: Джон Иснер
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