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Один из чемпионов Уимблдона раскритиковал Ника Кирьоса
Теннисист вел себя возмутительно
Победитель Уимблдона 1987 года в мужском одиночном разряде, австралиец Пэт Кэш обрушился с критикой на другого австралийца Ника Кирьоса, который, по его мнению, неподобающим образом вёл себя в матче с греком Стефаносом Циципасом в третьем круге Уимблдона. Напомним, Кирьос оскорбил судью на Уимблдоне из-за того, что Циципас выбил мяч на трибуны.
"Это был абсолютный беспредел. С моей точки зрения, он довёл теннис до самого низкого уровня в том, что касается игрового мастерства, мошенничества, манипуляций, злоупотреблений, агрессивного поведения по отношению к судьям на вышке и линейным судьям. Ему повезло, что он закончил первый сет. Он должен был быть дисквалифицирован в первом сете. С этим нужно что-то делать. Это просто абсолютный цирк.
Это интересно для зрителей? Да, возможно. Но сейчас это дошло до предела", — приводит слова Кэша ABC, ссылаясь на эфир BBC.
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