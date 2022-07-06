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Дэвид Бекхэм посетил Уимблдон
Сегодня Играл Надаль, Ник Кирьос и Симона Халеп
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм пришёл на Уимблдон, чтобы понаблюдать за решающими матчами турнира "Большого шлема".
6 июля, состоятся заключительные четвертьфиналы в мужском и в женском одиночном разрядах.
Матчи, которые проходят 6 июля:
Кристьян Гарин — Ник Кирьос, Тейлор Фритц — Рафаэль Надаль, Айла Томлянович — Елена Рыбакина, Симона Халеп — Аманда Анисимова.
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