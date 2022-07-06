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Дэвид Бекхэм посетил Уимблдон

Теннис
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Сегодня Играл Надаль, Ник Кирьос и Симона Халеп

Дэвид Бекхэм посетил Уимблдон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм пришёл на Уимблдон, чтобы понаблюдать за решающими матчами турнира "Большого шлема".

6 июля, состоятся заключительные четвертьфиналы в мужском и в женском одиночном разрядах.

Матчи, которые проходят 6 июля:

Кристьян Гарин — Ник Кирьос, Тейлор Фритц — Рафаэль Надаль, Айла Томлянович — Елена Рыбакина, Симона Халеп — Аманда Анисимова.

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В статье: Дэвид Бекхэм
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