Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Анетт поборется за выход в финал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Гамбурге (Германия). В матче второго круга первая сеяная Контавейт нанесла поражение Ребекке Петерсон из Швеции.
Анетт Контавейт - Ребекка Петерсон 6:3, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Контавейт дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Петерсон не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы.
За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Контавейт сразится с восьмой сеяной, представительницей Германии Андреа Петкович
Популярное сейчас
- Динамо - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Украинский блогер: Ломаченко ждет россиян, топит за них и ненавидит ВСУ
- "Теперь это не только днр и лнр". В кремле заявили об изменении "географических задач спецоперации"
- Элина Свитолина и Гаэль Монфис празднуют годовщину свадьбы. Фото
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО