Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Гамбурге (Германия). В матче второго круга первая сеяная Контавейт нанесла поражение Ребекке Петерсон из Швеции.

Анетт Контавейт - Ребекка Петерсон 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Контавейт дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Петерсон не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы.

За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Контавейт сразится с восьмой сеяной, представительницей Германии Андреа Петкович