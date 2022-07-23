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Марта Костюк показала один день из жизни. Видео
Очень энергично
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками фото и видео, которые описывают один день из жизни спортсменки. Соответствующие материалы наша соотечественница разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинка Рыжикова
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