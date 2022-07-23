Марта Костюк показала один день из жизни. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками фото и видео, которые описывают один день из жизни спортсменки. Соответствующие материалы наша соотечественница разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинка Рыжикова выступила в финале чемпионата мира по бегу на 400 метров.