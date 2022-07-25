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Ирина Бегу стала чемпионкой турнира WTA-250 в Палермо
Она легко разобралась со своей оппоненткой
Фото: sport.ru
Румынская теннисистка Ирина Бегу выиграла грунтовый турнир категории WTA-250 в Палермо (Италия), обыграв в финальном поединке итальянку Лючию Бронцетти.
Ирина Бегу одолела соперницу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Бронцетти ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. Бегу однажды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из двенадцати возможных.
На пути к триумфу Бегу (45-я в рейтинге WTA) обыграла испанок Сару Соррибес-Тормо, Марину Бассольс Риберу и француженку Осеан Доден.
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