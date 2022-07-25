  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ирина Бегу стала чемпионкой турнира WTA-250 в Палермо
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ирина Бегу стала чемпионкой турнира WTA-250 в Палермо

Теннис
(1 голосов)

Она легко разобралась со своей оппоненткой

Ирина Бегу стала чемпионкой турнира WTA-250 в Палермо

Фото: sport.ru

Новина українською

Румынская теннисистка Ирина Бегу выиграла грунтовый турнир категории WTA-250 в Палермо (Италия), обыграв в финальном поединке итальянку Лючию Бронцетти.

Ирина Бегу одолела соперницу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Бронцетти ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. Бегу однажды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из двенадцати возможных.

На пути к триумфу Бегу (45-я в рейтинге WTA) обыграла испанок Сару Соррибес-Тормо, Марину Бассольс Риберу и француженку Осеан Доден.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ирина Бегу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде