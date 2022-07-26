Обладатель Кубка Дэвиса одержал первую победу с 2020 года

Обладатель Кубка Дэвиса 2015 года в составе сборной Великобритании, победитель трёх турниров АТР, экс 14-я ракетка мира Кайл Эдмунд обыграл Хэйди Хабиба в финале квалификации челленджера в Виннипеге.

Кайл Эдмунд - Хэйди Хабиба 6:2, 6:7 (3:7), 6:4

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. На счету Эдмунда 18 эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 16. Хабиб 19 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Отметим, что британец провёл первый одиночный матч с октября 2020-го.