Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обладатель Кубка Дэвиса одержал первую победу с 2020 года
Теннисист провел тяжелый матч
Обладатель Кубка Дэвиса 2015 года в составе сборной Великобритании, победитель трёх турниров АТР, экс 14-я ракетка мира Кайл Эдмунд обыграл Хэйди Хабиба в финале квалификации челленджера в Виннипеге.
Кайл Эдмунд - Хэйди Хабиба 6:2, 6:7 (3:7), 6:4
Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. На счету Эдмунда 18 эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 16. Хабиб 19 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.
Отметим, что британец провёл первый одиночный матч с октября 2020-го.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- В сети показали новый комплект выездной и третьей формы Динамо - ФОТО
- Металлист назвал город, в котором будет базироваться во время проведения УПЛ
- Элина Свитолина встретилась с президентом Польши. Фото
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса