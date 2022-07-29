Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек в трехсетовом матче потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA-250 в Варшаве
Теннисистка прервала свою победную серию
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек уступила в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша) француженке Каролин Гарсии, которая занимает 45-е место в рейтинге WTA.
Ига Швёнтек - Каролин Гарсия 1:6, 6:1, 4:6
Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут. Свёнтек сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Гарсия один раз подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.
За выход в финал посеянная пятой Каролин Гарсия сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини
Популярное сейчас
- Минус один лидер. Вингер Динамо перейдет в греческий клуб - СМИ
- В Офисе президента и Конгрессе США отреагировали на видео с пытками украинского военного россиянами
- Судейский эксперт о голе в ворота Ворсклы: Не уверен – не поднимай
- Украинец Илья Марченко одержал победу над россиянином андреем кузнецовым
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО