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Ига Швёнтек в трехсетовом матче потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA-250 в Варшаве

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка прервала свою победную серию

Ига Швёнтек в трехсетовом матче потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA-250 в Варшаве

Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен

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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек уступила в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша) француженке Каролин Гарсии, которая занимает 45-е место в рейтинге WTA.

Ига Швёнтек - Каролин Гарсия 1:6, 6:1, 4:6

Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут. Свёнтек сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Гарсия один раз подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

За выход в финал посеянная пятой Каролин Гарсия сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини

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В статье: Ига Швёнтек
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