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WTA. Боузкова и Потапова вышли в финал турнира в Праге
Чешка впервые вышла в финал турнира, проходящего в родной стране
Фото: WTA Tennis
Прага (WTA), определились две финалистки турнира серии WTA 250, проходящего в столице Чехии. Ими стали чешка Мари Боузкова (66 ракетка мира) и россиянка Анастасия Потапова (59 ракетка мира).
Чешская теннисистка впервые сыграет в финале турнира, который пройдет в столице её родной страны, более того, в её родном городе. Ранее Боузкова ни разу не побеждала в финалах, у неё 3 поражения при 3 попытках. У Потаповой же одна победа при двух поражениях.
Открытые корты, хард
Мари Бузкова (Чехия) – Линда Носкова (Чехия)
7:6|6:3
Анастасия Потапова (Россия) – Ван Цян (Китай)
6:3|6:0
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