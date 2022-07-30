WTA. Боузкова и Потапова вышли в финал турнира в Праге

Прага (WTA), определились две финалистки турнира серии WTA 250, проходящего в столице Чехии. Ими стали чешка Мари Боузкова (66 ракетка мира) и россиянка Анастасия Потапова (59 ракетка мира).

Чешская теннисистка впервые сыграет в финале турнира, который пройдет в столице её родной страны, более того, в её родном городе. Ранее Боузкова ни разу не побеждала в финалах, у неё 3 поражения при 3 попытках. У Потаповой же одна победа при двух поражениях.

Открытые корты, хард

Мари Бузкова (Чехия) – Линда Носкова (Чехия)

7:6|6:3

Анастасия Потапова (Россия) – Ван Цян (Китай)

6:3|6:0