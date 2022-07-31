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WTA. Мари Боузкова взяла первый титул в карьере, победив на турнире в родной Праге

Теннис
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В финале обыграла россиянку Анастасию Потапову

WTA. Мари Боузкова взяла первый титул в карьере, победив на турнире в родной Праге

Фото: SportRiot

UA-Футбол
Новина українською

Прага (WTA), чешская теннисистка Мари Боузкова одержала победу на турнире, проходившем в её родном городе. Для чешки эта победа стала первой в карьере, ранее она трижды проигрывала в финалах.

Сегодня же Боузковой удалось обыграть российскую теннисистку Анастасию Потапову. Мари является 66 ракеткой мира, россиянка – 66 ракеткой. По ходу матча Боузкова не сделала ни одного виннерса, при 12 у Потаповой.

Открытые корты, хард

Мари Боузкова (Чехия) – Анастасия Потапова (Россия)

6:0|6:3

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В статье: теннис Анастасия Потапова Мари Боузкова
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