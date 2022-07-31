WTA. Мари Боузкова взяла первый титул в карьере, победив на турнире в родной Праге

Прага (WTA), чешская теннисистка Мари Боузкова одержала победу на турнире, проходившем в её родном городе. Для чешки эта победа стала первой в карьере, ранее она трижды проигрывала в финалах.

Сегодня же Боузковой удалось обыграть российскую теннисистку Анастасию Потапову. Мари является 66 ракеткой мира, россиянка – 66 ракеткой. По ходу матча Боузкова не сделала ни одного виннерса, при 12 у Потаповой.

Открытые корты, хард

Мари Боузкова (Чехия) – Анастасия Потапова (Россия)

6:0|6:3