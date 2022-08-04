Надежда Киченок покидает парный турнир в Сан-Хосе

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре со словачкой Терезой Михаликовой уступили на старте турнира WTA 500 в Сан-Хосе (США).

Надежда и Тереза не смогли справиться с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань и уступили со счетом 3:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Киченок и Михаликова 1 раз подали навылет, допустили 3 двойных ошибки и реализовали 2/8 брейк-поинтов.