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Стаховский: Я не мог остаться в стороне от всего этого
Украинец рассказал о войне в Украине
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, как относится к войне, которую начала рф в 2014-м.
- Я не мог остаться в стороне от всего этого. У меня такое уже было в 2014 году, когда остался в стороне, просто продолжил карьеру. А тут понимал, что очень много знакомых и простых людей отправляли жен и детей на Львов, Ужгород, а сами оставались. Не видел какого-то своего преимущества в том, что я за границей и должен каким-то образом пройти мимо этого.
- У вас в 2014-м были мнения?
– Были мысли. На самом деле, за 2014 год стыдно, что это было только в мыслях. Но у меня к тому времени жена была беременна первым ребенком. У меня еще была активная теннисная карьера, стоявшая в топ-50. С моральной точки зрения было, что если могу на медийном пространстве нести информацию, потому что я еще в топ-50, играю на крупнейших соревнованиях, у меня достаточно большая медийная платформа, постараюсь рассказывать об этой теме правдиво о ситуации в Украине через международные медиа.
Для меня это была сатисфакция, что было причиной, почему я не уехал. А на самом деле это просто причина, потому что страшно. И жене было страшно, на этот раз ей было еще страшнее, – сказал Стаховский.
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