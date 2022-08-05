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Кори Гауф: Осака могла бы легко бросить играть, однако она этого не сделала

Теннис
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Теннисистка легко справилась с Наоми Осакой

Кори Гауф: Осака могла бы легко бросить играть, однако она этого не сделала

фото - rolandgarros.com

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11-я ракетка мира, 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Сан-Хосе над экс первой ракеткой мира Наоми Осакой (Япония) со счётом 6:4, 6:4. По ходу матча Осака отыграла семь матчболов.

"При счёте 5-1, 0-40 я вообще не успокоилась. Очень редко кто-то возвращается с 0:40 дважды, но это Наоми. Это просто показывает, как сильно она сопротивляется. Осака могла бы легко бросить играть, однако она этого не сделала. Думаю, что моя игра улучшилась во всех аспектах. Сегодня я действительно стояла на своём и выиграла гораздо больше розыгрышей, чем она. Это просто показывает, насколько я совершенствуюсь", — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.

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В статье: Кори Гауфф
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