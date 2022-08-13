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WTA. Ястремская проиграла в первом матче квалификации Цинциннати
Её обыграла 58 ракетка мира Мартич
Фото: Tennis Majors
Цинциннати (WTA), украинка Даяна Ястремская, 79 ракетка мира, проиграла в первом матче квалификационного турнира в штате Огайо, США. Её смогла обыграть хорватская теннисистка Петра Мартич, 58 ракетка мира.
Ранее Ястремская трижды побеждала в квалификации и принимала участие в основном турнире американского "Мастерса". В 2019 и 2021 годах она проигрывала во втором раунде, в 2020 – в третьем.
Хард
Даяна Ястремская (Украина) – Петра Мартич (Хорватия)
2:6|2:6
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