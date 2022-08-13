WTA. Ястремская проиграла в первом матче квалификации Цинциннати

Цинциннати (WTA), украинка Даяна Ястремская, 79 ракетка мира, проиграла в первом матче квалификационного турнира в штате Огайо, США. Её смогла обыграть хорватская теннисистка Петра Мартич, 58 ракетка мира.

Ранее Ястремская трижды побеждала в квалификации и принимала участие в основном турнире американского "Мастерса". В 2019 и 2021 годах она проигрывала во втором раунде, в 2020 – в третьем.

Хард

Даяна Ястремская (Украина) – Петра Мартич (Хорватия)

2:6|2:6