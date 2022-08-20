WTA. Петра Квитова вышла в сороковой финал в профессиональной карьере

Цинциннати (WTA), чешская теннисистка Петра Квитова вышла в финал американского турнира серии WTA 1000. В полуфинальном матче ей удалось обыграть американку Мэдисон Киз.

Для Квитовой этот финал станет уже сороковым в профессиональной карьере. Примечательно, что в 29 из предыдущих 39 решающих матчей она одержала победу. Завтра в финале турнира ей предстоит сыграть с победительницей другой полуфинальной пары: Каролин Гарсия – Арина Соболенко.

Отрытые корты, хард

Петра Квитова (Чехия) – Мэдисон Киз (США)

6:7|6:4|6:3