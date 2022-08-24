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Эмма Радукану попала на обложку журнала Vogue plus
Теннисистка рада такой возможности
Чемпионка US Open – 2021 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану украсила обложку модного издания Vogue plus.
"Я ещё совсем новичок в мире моды, но могу сказать, что люблю быть естественной и расслабленной. Учусь и экспериментирую, и это довольно крутой вызов – смотреть, как меняется и развивается твой вкус", — призналась Радукану изданию.
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