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Трёхкратная победительница турниров серии Большого шлема скоро станет мамой
Теперь она пропустит US Open
фото - flashscore.com.ua
Бывшая первая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелика Кербер скоро станет мамой. Об этом сообщает издание Bild.
Сообщается, что она планировала сыграть на предстоящем Открытом чемпионате США. Спортсменка планирует вернуться в тур после рождения ребёнка, чтобы исполнить свою мечту — сыграть на Олимпийских играх. Кербер хотела бы сыграть на Играх в 2024 году.
34-летняя Кербер трёхкратная победительница трёх турниров "Большого шлема" (Открытый чемпионат США и Открытый чемпионат Австралии в 2016 году, Уимблдон в 2018-м).
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