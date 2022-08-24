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Трёхкратная победительница турниров серии Большого шлема скоро станет мамой

Теннис
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Теперь она пропустит US Open

Трёхкратная победительница турниров серии Большого шлема скоро станет мамой

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелика Кербер скоро станет мамой. Об этом сообщает издание Bild.

Сообщается, что она планировала сыграть на предстоящем Открытом чемпионате США. Спортсменка планирует вернуться в тур после рождения ребёнка, чтобы исполнить свою мечту — сыграть на Олимпийских играх. Кербер хотела бы сыграть на Играх в 2024 году.

34-летняя Кербер трёхкратная победительница трёх турниров "Большого шлема" (Открытый чемпионат США и Открытый чемпионат Австралии в 2016 году, Уимблдон в 2018-м).

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В статье: Анжелик Кербер
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