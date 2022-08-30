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US Open-2022. Серена Уильямс обыграла Данку Ковинич и вышла во второй круг соревнований
Серена может побороться за титул
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований она обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич.
Напомним, что US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября.
US Open-2022. WTA
Серена Уильямс - Данка Ковинич 6:3, 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Уильямс сделала девять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Ковинич шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем круге Уильямс сыграет со второй ракеткой мира Анетт Контавейт.
Стоит отметить, что этот турнир станет для Серены Уильямс последним в профессиональной карьере.
С раннего детства отец готовил Серену и её старшую сестру Винус к карьере в профессиональном теннисе, и в итоге обе сестры по очереди стали первыми ракетками мира. Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного "Золотого шлема" (включающего победы во всех четырёх турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.
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