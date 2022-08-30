US Open-2022. Серена Уильямс обыграла Данку Ковинич и вышла во второй круг соревнований

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований она обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич.

Напомним, что US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября.

US Open-2022. WTA

Серена Уильямс - Данка Ковинич 6:3, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Уильямс сделала девять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Ковинич шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Уильямс сыграет со второй ракеткой мира Анетт Контавейт.

Стоит отметить, что этот турнир станет для Серены Уильямс последним в профессиональной карьере.

С раннего детства отец готовил Серену и её старшую сестру Винус к карьере в профессиональном теннисе, и в итоге обе сестры по очереди стали первыми ракетками мира. Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного "Золотого шлема" (включающего победы во всех четырёх турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.