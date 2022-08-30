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Мэдисон Киз: Ястремская - сильная соперница как для старта турнира

Теннис
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Украинка доставила хлопот американской коллеге

Мэдисон Киз: Ястремская - сильная соперница как для старта турнира

Фото: Getty Images

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Американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала свою победу в первом круге Открытого чемпионата США над украинкой Даяной Ястремской.

"Очевидно, я очень рада победе. Ястремская - сильная соперница как для старта турнира. Просто очень рада, что смогла отыграть сетболы и выиграть тай-брейк, потом я почувствовала, что после этого я завладела инициативой, все стало немного легче.

Так что да, в целом я очень довольна своей победой в первом раунде. Здесь условия такие же, как в Цинциннати, очень быстрые. Cледующая моя соперница – Камила Джорджи. Она также играет в таком же стиле, мощно пробивает. Я думаю, что этот поединок будет похож на сегодняшний матч, когда соперница может нанести совершенно потрясающий удар, или если мне удастся вернуть один мяч на её сторону, то, возможно, я смогу продлить розыгрыш или получить от нее ошибку. Думаю, будет нечто похожее.

Чувствую ли я себе более уверенной в этом году, более опытной? Я думаю, что я просто ясно осознаю, что пытаюсь сохранить тот же менталитет, который работал для меня в течение всего этого года, и быть очень честной с моей командой, когда у меня в голове может включиться этот голос, чтобы очень быстро отключить его и начать сосредотачиваться на вещах, на которых мне нужно сосредоточиться. Я думаю, что в прошлом я, вероятно, недостаточно об этом говорила, я пыталась просто игнорировать это. Так что я просто пытаюсь быть очень зрелой и осознавать, что происходит в моей голове (улыбается).

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В статье: Даяна Ястремская
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Источник:
БТУ

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