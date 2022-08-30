Комо. Крутых потерпел поражение на старте турнира

Алексей Крутых завершил своё выступление на турнире в Италии.

Комо, Италия. Первый круг

Алексей Крутых - Дамир Джумхур 5:7, 3:6

Украинский теннисист не смог продлить свою победную серию после дебютного титула на "челленджере" в Праге на предыдущей неделе.

Крутых провёл на корте почти два часа и за это время выполнил два эйса, допустив три двойные ошибки, сделал два брейка и проиграл четыре гейма на своей подаче.