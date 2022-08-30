Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Комо. Крутых потерпел поражение на старте турнира
Украинец мог выиграть первый сет, но не хватило сил
Фото: Maia Open 2021
Алексей Крутых завершил своё выступление на турнире в Италии.
Комо, Италия. Первый круг
Алексей Крутых - Дамир Джумхур 5:7, 3:6
Украинский теннисист не смог продлить свою победную серию после дебютного титула на "челленджере" в Праге на предыдущей неделе.
Крутых провёл на корте почти два часа и за это время выполнил два эйса, допустив три двойные ошибки, сделал два брейка и проиграл четыре гейма на своей подаче.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:БТУ
Популярное сейчас
- МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Воздушные силы Украины показали боевую работу истребителя МиГ-29 и ракет HARM - ВИДЕО
- Деньги не пахнут: ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022
- Ястремская покидает US Open
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти