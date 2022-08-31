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Надаль выиграл 65-й матч в основной сетке US Open
Рафа продолжает бить рекорды
Фото: NU.nl
Победа испанского теннисиста Рафаэля Надаля над представителем Австралии Ринки Хидзикатой в первом круге Открытого чемпионата США стала для третьей ракетки мира юбилейной на престижных американских соревнованиях.
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" выиграл 65 матчей в основной сетке US Open. Об этом сообщает Opta Ace в своём «твиттере». По этому показателю испанец сравнялся с экс-игроком Джоном Макинроем. Оба спортсмена занимают седьмое место в рейтинге теннисистов, имеющих наибольшее количество побед на Открытом чемпионате США в Открытой эре.
Напомним, на старте US Open – 2022 Надаль переиграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.
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