Надаль выиграл 65-й матч в основной сетке US Open

Победа испанского теннисиста Рафаэля Надаля над представителем Австралии Ринки Хидзикатой в первом круге Открытого чемпионата США стала для третьей ракетки мира юбилейной на престижных американских соревнованиях.

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" выиграл 65 матчей в основной сетке US Open. Об этом сообщает Opta Ace в своём «твиттере». По этому показателю испанец сравнялся с экс-игроком Джоном Макинроем. Оба спортсмена занимают седьмое место в рейтинге теннисистов, имеющих наибольшее количество побед на Открытом чемпионате США в Открытой эре.

Напомним, на старте US Open – 2022 Надаль переиграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.