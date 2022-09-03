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Серена Уильямс: Я не передумала завершать карьеру, хотя случается всякое

Теннис
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Не все так однозначно

Серена Уильямс: Я не передумала завершать карьеру, хотя случается всякое

UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс после проигранного матча 1/16 финала Открытого чемпионата США – US Open 2022 объявила о завершении карьеры.

Однако позже спортсменка все же дала небольшую надежду ее персональным болельщикам. Слова американки цитирует пресс-служба турнира:

"Я добавляю буквально с каждой игрой. Нужно было начинать сезон раньше! Но нет, не думаю (что передумаю завершать карьеру - прим). Хотя никогда не знаешь, что может произойти. Не знаю" – сказала она.

Напомним, что ранее Людмила Киченок вышла в 1/8 финала US Open.

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В статье: Серена Уильямс
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