Серена Уильямс: Я не передумала завершать карьеру, хотя случается всякое

Американская теннисистка Серена Уильямс после проигранного матча 1/16 финала Открытого чемпионата США – US Open 2022 объявила о завершении карьеры.

Однако позже спортсменка все же дала небольшую надежду ее персональным болельщикам. Слова американки цитирует пресс-служба турнира:

"Я добавляю буквально с каждой игрой. Нужно было начинать сезон раньше! Но нет, не думаю (что передумаю завершать карьеру - прим). Хотя никогда не знаешь, что может произойти. Не знаю" – сказала она.